Parlaments-Feier: Schäuble musste fast absagen

Gold-Flügel interessierte kaum noch jemanden

Auch wenn die Ressentiments in der aktiven Politikzeit oft groß sind, in der Politikpension sind die Feindschaften vergessen. So plauderte ausgerechnet Altkanzler Franz Vranitzky, der in seiner Zeit als SPÖ-Chef das rote Paradigma ausrief, nicht mit der FPÖ in eine Koalition zu gehen, mit dem gefallenen Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Er erkundigte sich bei Strache, wie es denn nun mit dessen Prozess weitergehen werde. Strache, der zuletzt zwölf Kilo abgenommen hatte, erklärte dem Ex-Kanzler, dass die WKStA trotz Freispruch in Berufung gehe.