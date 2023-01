Unterkühltes Geheimtreffen zur ORF-Finanzierung

Nach dem auch via „Krone“ verkündeten politischen „Rotstift-Befehl“ an den Staatsfunk diskutierten am Donnerstag Medienministerin Susanne Raab und Generaldirektor Roland Weißmann zwei Stunden lang. Im Lichte des „TV-Duells“ am Küniglberg mit „ZiB 2“-Moderator Martin Thür und ÖVP-Kanzler Nehammer in eher unterkühlter Atmosphäre.