Premierensiegerin jubelt vor zwei ÖSV-Adlerinnen

Nun wartet Super-Team-Bewerb

Kreuzer verbesserte sich vom siebenten Zwischenrang auf Platz drei. Es war ihr erstes Podium seit 10. März 2020 in Lillehammer, als Kreuzer noch unter dem Namen Hölzl angetreten war. Sara Marita Kramer beendete den Bewerb auf Rang 16, Jacqueline Seifriedsberger wurde 27. Am Samstag steht erstmals der Super-Team-Bewerb (nur zwei Athletinnen pro Nation) auf dem Programm, am Sonntag noch ein Einzelbewerb.