„Bin nicht unbedingt Fan des Lauberhorn-Super-Gs“

In Sachen Gesamtweltcup teilt er die Einschätzung von Kilde, der trotz seines aktuell 400-Punkte-Rückstands auf Odermatt an ein enges Duell bis zum Ende glaubt: „Auch wenn Odi im Riesentorlauf unglaublich gut am Gerät steht, träumt Alex ja nicht von warmen Eislutschern, wenn er das sagt. Der fährt in dieser Saison ebenfalls sehr stark.Da sind aber auch noch Vinc, ich und einige andere. Wir werden zwar nicht den Gesamtweltcup gewinnen - wenn wir im Speedbereich aber gscheit Gas geben und die zwei nicht immer auf eins und zwei fahren lassen, wird es für sie dann aber auch ein wenig interessanter“, ist sich „Hemi“ sicher. Die erste Chance dazu hat er bereits heute am Lauberhorn.