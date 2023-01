Super G der Herren in Wengen - ab 12 Uhr LIVE

Marco Schwarz ist in Wengen wieder im Speed-Metier im Einsatz, nachdem er Bormio ausgelassen hatte. „Der Fokus ist einmal auf dem Super-G am Freitag, dann freue ich mich auf den Spezialslalom am Sonntag“, erläuterte der Weltmeister in der Alpinen Kombination seinen groben Plan. Den WM-Titel will er in diesem Jahr in Courchevel erfolgreich verteidigen, gefahren wird erneut ein Super-G. Ob er auch die Lauberhornabfahrt in Angriff nehmen wird, ist noch offen. „Ich muss von Tag zu Tag schauen und mit den Trainern bereden. Mein Rennen ist am Sonntag, und da will ich schon noch gute Körner haben.“