Unterirdische Gänge: Aktivisten verschanzten sich

Zaun soll weitere Aktivisten verhindern

Am Donnerstag wurden zahlreiche Holzhütten und Barrikaden der Aktivistinnen und Aktivisten von Baggern dem Erdboden gleichgemacht. Bis auf ein Haus seien alle geräumt, zudem der Großteil der Baumhäuser. Der Konzern RWE, dem Lützerath inzwischen gehört und der die Braunkohle unter dem Ort für die Stromerzeugung gewinnen will, baute einen massiven Zaun rund um den kompletten Ort. So soll die Anreise weiterer Demonstrierender verhindert werden. Tatsächlich hielt das die Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Nachbarort Keyenberg nicht auf. Die Polizei sprach von etwa 800 Teilnehmenden.