In Lützerath werden die ersten Gebäude abgerissen

In Lützerath spitzt sich die Situation immer mehr zu: In dem von Klimaaktivisten besetzten deutschen Braunkohleort haben Arbeiter am Donnerstag damit begonnen, mit Baggern und Traktoren eine Halle abzureißen, nachdem der Energiekonzern RWE einen „geordneten Rückbau“ in den von der Polizei freigegebenen Bereichen angekündigt hatte. Zuvor hatte die Exekutive ihre Räumungsaktion fortgesetzt, gegen die Hunderte Menschen protestieren. Mittlerweile haben sich zahlreiche Aktivisten in ihren Hütten festgeklebt.