Noch eine Blockade, dann haben Autofahrer Ruhe

Verräter in eigenen Reihen?

In der Letzten Generation rätselt man nun, wie die Infos zur Exekutive durchgesickert sein könnten. Ein Verräter in den eigenen Reihen? Pannen? „Werden wir abgehört?“, fragt Florian Wagner, Sprecher der Letzten Generation in Wien. Denn die Vorbereitungen würden unter strikter Geheimhaltung laufen. Nur der engste Kreis sei eingeweiht. „Selbst auf dem Nachrichtenkanal Signal kommunizieren wir nur mit Codes“, so Wagner.