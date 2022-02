„Letzte Generation“ sorgte für Stauchaos in Wien

Auch eine „Krone“-Leserin stand in der Früh lange im Stau. Sie war am Weg zur Arbeit, wo sie wegen der Verkehrsblockade viel zu spät eintraf. „Ich habe absolut kein Verständnis für diese Art von Protest“, sagt sie. Nicht zum ersten Mal wurde eine stark befahrene Straße versperrt. Bereits Montagfrüh hatten Mitglieder der Gruppe „Aufstand der Letzten Generation“ vorübergehend den Gürtel auf der Höhe des Westbahnhofs in beide Fahrtrichtungen blockiert. Die Teilnehmer forderten von der Regierung, Maßnahmen gegen die „grassierende Bodenversiegelung“.