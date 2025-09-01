Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Umfrage

Wo würden Sie als Wiener Bürgermeister sparen?

Wien: Politik
01.09.2025 19:00
Mit der Stadtregierung wollen bei der Entscheidung, wo gespart oder Gebühren erhöht werden ...
Mit der Stadtregierung wollen bei der Entscheidung, wo gespart oder Gebühren erhöht werden sollen, nur die wenigsten tauschen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

In Wien hat der Kampf gegen das Budgetloch begonnen: Öffi-Tickets, Parkgebühren und für Touristen die Ortstaxe werden teurer. Der Aufschrei unter Wiens Oppositionsparten ist groß, eine Umfrage der „Krone“ unter Wienerinnen und Wienern ergibt ein differenziertes Bild.

0 Kommentare

Für das Budgetdefizit der Stadt gibt es offenbar keine einfache Lösung: In einer Umfrage der „Krone“ wünschten sich die meisten Befragten mehr städtische Leistungen bei gleichbleibenden Gebühren und Steuern – wenn nicht gar Preissenkungen. Einigkeit herrscht jedoch über eines: Genug Geld für Schlendrian in der Bürokratie oder Nachsicht bei Missbrauch von Sozialleistungen ist keinesfalls mehr da.

Zitat Icon

Die Preiserhöhung bei der Öffi-Jahreskarte ist gerechtfertigt, aber reicht so. Ich würde eigentlich nirgendwo sparen wollen – ich wäre keine gute Bürgermeisterin.

Lisa B. (77), Pensionistin

Bild: Jöchl Martin

Ausgaben streichen oder Einnahmen erhöhen?
Nicht einmal über die grundsätzliche Stoßrichtung der Budgetsanierung gibt es in der Wiener Bevölkerung offenbar Einigkeit: Während manche auf jeden Fall die derzeitigen Leistungen der Stadt – von der Versorgung über die Sozialleistungen bis hin zu Kultur-Subventionen – beibehalten wollen und dafür lieber höhere Gebühren und Steuern in Kauf nehmen wollen, ist für andere das eigene Börsel wichtiger, und sie würden lieber auf Angebote verzichten und zum Beispiel ein geringeres Öffi-Angebot akzeptieren.

Zitat Icon

Es ist klar, dass alles teurer wird – billiger wird nie etwas. Ich würde in allen Bereichen gleich sparen, überall ein bisschen.

Vido P. (76), Pensionist

Bild: Jöchl Martin

Zitat Icon

Ich würde bei den Löhnen der Politiker sparen. Davon abgesehen würde ich eher Leistungen reduzieren als Gebühren erhöhen.

Gabriele P. (63), Pensionistin

Bild: Jöchl Martin

Einigkeit herrscht aber darin, dass nicht nur die Bürger, sondern auch die städtische Verwaltung ihren Teil zur Budget-Sanierung beitragen muss – etwa durch ein Durchforsten der Bürokratie auf der Suche nach Sparpotenzial, aber auch durch harte Einzelfallprüfungen bei den Beziehern von Beihilfen und Unterstützungen.

Zitat Icon

Ich würde in der Bürokratie sparen. Wenn da einmal jemand reinschaut, findet man bestimmt etwas, das man schlanker aufstellen kann.

Björn S. (43), Einzelhandel

Bild: Jöchl Martin

Zitat Icon

Bei Sozialleistungen könnte man sparen, wenn man das Einhalten der Regeln erzwingt – das gehört für mich auch zur Fairness dazu.

Andras S. (62), IT-Business-Analyst

Bild: Jöchl Martin

Harte Kritik von politischer Konkurrenz
Die Wiener Oppositionsparteien gingen mit den angekündigten Preissteigerungen naturgemäß hart ins Gericht: FPÖ-Stadtwerkesprecher Klemens Resch meinte, die Bürger würden damit für misslungene Bauvorhaben und schlechte Öffi-Dienstleistungen zur Kasse gebeten und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) solle sich „schämen“. Die Grünen finden vor allem die Verteuerung der Wiener-Linien-Jahreskarte „völlig unverständlich“: Das Rathaus solle das eigene Budget in den Griff bekommen statt Öffi-Fahrer zu belasten.

Lesen Sie auch:
Die Jahreskarte für die Wiener Öffis wird empfindlich teurer.
467 € für Jahreskarte
Öffi-Tickets in Wien werden empfindlich teurer
01.09.2025

Auch die ÖVP findet, dass die Stadtregierung „an der Belastungsschraube dreht“ und zugleich bei sich selbst jeglichen Reformwillen vermissen lasse. Das sei „keine nachhaltige Finanzpolitik, sondern ein Ausweichen auf Kosten der Menschen in dieser Stadt“. Nicht einmal die Erhöhung der Ortstaxe für Touristen bleibt ohne Gegner: Diese sei „schlimmer als jede Mogelpackung“, beklagt die Österreichische Hotelvereinigung, da es sich dabei um eine Preiserhöhung ohne jede Gegenleistung handle.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
192.698 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
191.120 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
122.616 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2410 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1577 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1210 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Wien: Politik
„Krone“-Umfrage
Wo würden Sie als Wiener Bürgermeister sparen?
Kasperl der Woche
Neues Maurer-Posting: Das grüne Öko-Fallobst gärt
Krone Plus Logo
Immer öfter in Wien
Auf Öffi-Strecken fährt Rad schneller als Bim
Krone Plus Logo
Neues Gesetz
Diese Geheimnisse muss die Stadt jetzt preisgeben
5 neue Stationen
Neue Straßenbahnlinie 12 wird rechtzeitig fertig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf