Wo würden Sie als Wiener Bürgermeister sparen?

Ausgaben streichen oder Einnahmen erhöhen?

Nicht einmal über die grundsätzliche Stoßrichtung der Budgetsanierung gibt es in der Wiener Bevölkerung offenbar Einigkeit: Während manche auf jeden Fall die derzeitigen Leistungen der Stadt – von der Versorgung über die Sozialleistungen bis hin zu Kultur-Subventionen – beibehalten wollen und dafür lieber höhere Gebühren und Steuern in Kauf nehmen wollen, ist für andere das eigene Börsel wichtiger, und sie würden lieber auf Angebote verzichten und zum Beispiel ein geringeres Öffi-Angebot akzeptieren.