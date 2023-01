Mandatskauf-Gesetz: Ibiza trotzdem noch möglich?

NEOS: „Wasserschaden mit weißer Farbe überpinselt“

Wenig Erfreuliches können die NEOS dem Paket abgewinnen. Ibiza sei weiterhin möglich, findet deren Justizsprecher Johannes Margreiter: „Der Bundespräsident hat zu Recht von einem massiven Wasserschaden in der Republik Österreich gesprochen. Was die Bundesregierung heute verkündet hat, ist, dass sie nun mit weißer Farbe über diesen Wasserschaden drüberpinseln will. Behoben wird er dadurch aber nicht.“ Die zuständigen Ministerinnen Alma Zadic (Grüne) und Karoline Edtstadler (ÖVP) streuten den Menschen stattdessen „Sand in die Augen“, so Margreiter.