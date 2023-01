Flachgauer verlor 27.000 Euro durch Krypto-Betrug

Der Täter verkündete dem Flachgauer telefonisch, dass ihm 70.000 Euro in Form von Kryptowährung zustehen würden. Da der 66-Jährige bereits vor Jahren minimal in Kryptowährung investiert hatte, fiel ihm der Betrug zunächst nicht auf. Der Unbekannte gab an, zuvor müssen noch Liquiditätsprüfungen in Form von Überweisungen durchgeführt werden. Danach könnte der hohe Betrag an den Flachgauer ausbezahlt werden.