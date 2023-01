„Sie gehen zu weit“: Ski-Star Kilde schlägt Alarm

Kilde beklagt, „dass die Veranstalter zu weit gehen, weil sie die Rennen aus kommerziellem Interesse durchziehen müssen“. Der Ski-Sport sei „bedroht“. Von weißen Kunstschneebändern inmitten grüner Berglandschaft hält er nichts: „Wir müssen an jene Orte auf der Welt, an denen wir das ordentlich machen können.“ Bei den Speedrennen in Wengen ist Kilde am Freitag und Samstag wieder einmal ein ganz heißer Siegertipp.