Beat Feuz: „Es würde sich für mich nichts ändern“

Beat Feuz ist Gewinner von drei Lauberhornabfahrten, nun steht er vor seinem großen Abschied. „Hoffentlich gibt es am Samstag ein cooles und schönes Rennen. Aber selbst wenn es nicht so kommen sollte: Es würde sich für mich nichts ändern. Wengen bliebe mir in sehr guter Erinnerung“, so der Schweizer.