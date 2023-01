Prohaskas Schneckerln führten zu ewiger Liebe

„Das war unvergesslich“

Mit 15 Jahren durfte sie erstmals allein ins Stadion: „Ich bin gleich mitten rein zu den Stimmungsmachern.“ Als 17-Jährige trat Christine dem Austria Wien Anhängerklub bei: „Unvergesslich waren damals die Schifffahrten mit der Mannschaft auf dem Donaukanal. Dabei hast du die Spieler sehr gut kennengelernt, es wurde getanzt und gesungen. Einmal habe ich für die Fahrt sogar violette Guglhupf gebacken.“ In dieser Zeit war die Austrianerin auch bei der „Krone“-Fußballerwahl sehr aktiv: „Manchmal bin ich sogar in die Altpapier-Container geklettert und habe nach Zeitungen gesucht. Ich habe Schuhschachteln voller Kupons in die Muthgasse gebracht.“ Bei der heurigen Wahl hat sich Christine für Matthias Braunöder entschieden. Für Alex Grünwald, mit dem sie zweimal einen Ehrenanstoß (einmal zu ihrem 50. Geburtstag 2015, einmal zu ihrem 50-jährigen Stadionjubiläum im Oktober 2022) durchführen durfte, schrieb sie zu seinem Karriereende ein langes Gedicht.