8. Saisonsieg für Bö ++ Stromausfall in Ruhpolding

Der norwegische Dominator Johannes Thingnes Bö hat beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding von einem Stromausfall am Veranstaltungsgelände unbeeindruckt seinen achten Saisonsieg gefeiert! Der Vierfach-Olympiasieger setzte sich im Einzel über 20 km trotz zweier Strafminuten 9,9 Sekunden vor seinem Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen durch, der einen Fehlschuss verzeichnete. Dritter wurde der fehlerfreie Slowene Jakov Fak (+29,3). David Komatz und Simon Eder kamen in die Top-15.