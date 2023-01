Elfjährige Tochter rettete Mutter vor Amokläufer

Bei der Messerattacke eines 41-jährigen Irakers auf seine Ehefrau am Montag in Linz dürfte die elfjährige Tochter der Rumänin ihre Mutter gerettet haben. Am Dienstag schilderte die Frau im Spital den Ermittlern den Überlebenskampf gegen ihren aggressiven Mann. Dieser schweigt weiterhin beharrlich.