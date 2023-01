Blau-Weiß verhandelt mit Ex-Rapid-Geschäftsführer

Der ehemalige Wiener SP-Landtagsabgeordnete (2010 - 2014) und spätere Rapid-Geschäftsführer (2013 - 2021) wird Freitag beim Zweitliga-Zweiten in Linz zu Abschlussgesprächen erwartet, um Nachfolger von Stefan Reiter zu werden. Klappt alles wie geplant, wäre dies ein echter Coup der politisch tiefroten Blau-Weißen. Die mit Peschek einen in der Bundesliga bestens vernetzten Top-Mann bekommen würden. Was samt dem Stadion-Bau natürlich auch ein Zeichen weit über die Stadtgrenzen hinaus wäre, dass der FC Blau-Weiß ganz, ganz viel vor hat