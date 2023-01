Judo: Piovesana kämpft ab sofort für Österreich

Die Britin Lubjana Piovesana wird in Zukunft für das österreichische Judo-Nationalteam ihre Knochen hinhalten! Laut dem Verband Judo Austria bekam die 26-Jährige, die seit vier Jahren mit dem Vorarlberger Athleten Laurin Böhler liiert ist und seit drei Jahren in Österreich lebt, Anfang 2023 die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen. Ihr Debüt für Rot-Weiß-Rot soll Piovesana Ende Jänner beim Grand Prix in Almada (POR) geben.