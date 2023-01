Trauer um den verstorbenen Rudolf Frey (90)

Die Salzburger Persönlichkeit verstarb bereits am 5. Jänner, heißt es vom Land: „Mit Rudolf Frey verliert Salzburg eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die über Jahrzehnte in den unterschiedlichsten Bereichen mit hohem fachlichen und auch menschlichen Verständnis gewirkt hat. Mein tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden der Trauerfamilie sowie den nächsten Angehörigen“, teilt Landeschef Wilfried Haslauer in der Aussendung mit.