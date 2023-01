Deutlicher Geburtenrückgang im vergangenen Jahr

Glücklicher Start ins Leben im Krankenhaus St. Veit an der Glan

An der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe hieß es im vergangenen Jahr, für 616 Babys, welche durch das Geburtshilfeteam des Krankenhauses Barmherzige Brüder in St. Veit an der Glan auf die Welt gebracht wurden, „Willkommen im Leben!“ Dabei erblickten 318 Mädchen und 298 Buben das Licht der Welt. Die geburtenstärksten Monate waren in St. Veit der September und der Dezember. Vergleichbar mit den Vorjahren konnte 2022 ein Minus bei den Geburten verzeichnet werden, wobei im mehrjährigen Trend die Zahl äußerst stabil geblieben ist.