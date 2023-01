Party in Flachau: Das große Geheimnis der Promis

Irgendwie wollte gestern keiner Details über den feuchtfröhlichen Abend ausplaudern. Auch wenn beim Nacht-Slalom dann alle wieder relativ fit waren. Irene Fuhrmann gönnte sich ein Gläschen Sekt. „Auf die gute Stimmung.“ War für die ÖFB-Damen-Chefin was ganz anderes, live ein Skispektakel zu sehen. Sie selbst carvt nicht ganz so oft den Hang runter. „Ich bin vor zwei Jahren zum letzten Mal auf Ski gestanden. Als Wienerin kommt man nicht so viel dazu. Ich hab’s zwar als Kind gelernt, aber mit drei Geschwistern war das finanziell auch nicht so einfach“, so Fuhrmann ehrlich.