Slalom der Damen in Flachau ab 18 Uhr LIVE

Ratlos reisten Katharina Liensberger und Kolleginnen vom Riesentorlauf-Fiasko in Kranjska Gora ab. Skier abschnallen und auch gedanklich auf andere Brettl‘n wechseln, lautete der mentale Kniff, mit dem die Österreicherinnen am Montag vor dem 30-jährigen Weltcupjubiläum in Flachau vorstellig wurden. Der Tenor: Slalom ist nicht Riesentorlauf, neues Rennen, neue Chance.