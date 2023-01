Akuter Schneemangel bremst die Skikurse aus

Keine winterlichen Temperaturen erwartet

Benjamin und Sebastian Oberneder blutet das Herz. Die Betreiber der Skischule „Ralf & Walter“ in Kirchschlag bei Linz haben in den vergangenen Tagen immer wieder verzweifelte Stoßgebete für Minusgrade und Schnee in Richtung Himmel gesendet, blieben damit aber ungehört. Laut dem Meteorologen Christian Resch von GeoSphere Austria sind auch in den nächsten Tagen im Mühlviertel keine winterlichen Temperaturen zu erwarten.