Zu warmes Wetter! Ski-Rennen in Garmisch abgesagt

Aufgrund der warmen Temperaturen sind auch die anstehenden Weltcup-Rennen der alpinen Ski-Rennläufer in Garmisch-Partenkirchen abgesagt worden! Wie der Weltverband (FIS) am Dienstag mitteilte, können die Abfahrt (28. Jänner) sowie ein Riesentorlauf (29. Jänner) auf der Kandahar wegen der Schneeverhältnisse sowie einer ungünstigen Wettervorhersage nicht durchgeführt werden. An einem Ersatz werde gearbeitet.