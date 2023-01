„Wir haben alles, was wir hatten, verloren!“

„Mein Mann ist auf der Couch eingeschlafen. Als ,Junior‘ ihn geweckt hat, hat die Couch schon angefangen zu glimmen. Deshalb hat er Verbrennungen an den Oberarmen, am Rücken und auch am Kopf“, schildert die Forchtensteinerin. Bruno Bär schaffte es noch hinaus ins Freie, wo er dann bewusstlos zusammengebrochen ist. Fünf Feuerwehren versuchten, der Flammen Herr zu werden – der Holzriegelbau brannte allerdings komplett aus.