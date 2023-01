Sturm setzt im Titelkampf auf eine „Camp-Orgie“

Rapid und Derby

Denn der Start hat es für die Schwarzen in sich: Nach dem Cup in Salzburg wartet daheim Rapid, dann das Derby in Hartberg. Sturm muss gleich voll da sein, wenn man eine mögliche Schwächephase der Salzburger im Titelkampf nutzen will. Doch: Der Frühjahrsauftakt war in den letzten Jahren (2014/15 war die Ausnahme) nicht die große Liebe von Sturm. Die Schwarzen legten mit lästiger Regelmäßigkeit einen Stotterstart hin, den letzten Start-Dreier gab es 2012!