Fast 110 Tonnen Kokain in Antwerpen beschlagnahmt

Der belgische Zoll hat im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Kokain im Hafen von Antwerpen beschlagnahmt: Die Behörden beschlagnahmten insgesamt 109,9 Tonnen (2021: knapp 90 Tonnen), wie der Zoll am Dienstag in Beveren bei Antwerpen mitteilte. Belgien bleibt damit das wichtigste Einfallstor für Kokain nach Europa.