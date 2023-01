Spurs müssen sich in Memphis geschlagen geben

Bei den Grizzlies hielten die Spurs lange mit. Die Entscheidung zugunsten des im NBA-Westen zweitplatzierten Teams fiel erst im Finish. 6:24 Minuten vor Schluss stand es noch 109:109. Ein folgender 11:2-Lauf fixierte den siebenten Sieg in Folge der Gastgeber. Tre Jones war in Abwesenheit der verletzten Keldon Johnson und Devin Vassell mit 18 Punkten der Topscorer aufseiten der Texaner, die am Mittwoch neuerlich in Memphis die Chance zur Revanche haben.