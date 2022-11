Wer aller beim Pflegebonus vergessen wurde

„Der einzige Unterschied ist das Namensschild. Bei uns steht Hebamme und bei unseren Kollegen diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger“, ärgert sich eine führende Hebamme im Gespräch mit der „Krone“. „Unser Team besteht aus Diplomkrankenschwestern, Diplomkinderkrankenschwestern, Pflegeassistentinnen und Hebammen. Wir sehen uns als ein Team, arbeiten alle in allen Bereichen, unterstützen uns gegenseitig, wo wir nur können, springen im Krankheitsfall in den anderen Bereichen ein, um den bekannten Personalmangel so gut es geht ausgleichen zu können“, so die Hebamme.