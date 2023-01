Vorarlberg: 46-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Der 46-Jährige war gegen 0.30 Uhr in einem Mitarbeiterhaus in Mellau im Bregenzerwald mit einem 30-jährigen Mann in Streit geraten, der ihm Schnitt- und Stichverletzungen zufügte. „Wir ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Mordes“, erklärte Heinz Rusch, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch.