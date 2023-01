Torhüter bringt Rossis Minnesota zur Verzweiflung

Die Boston Bruins haben am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL auswärts die Anaheim Ducks mit 7:1 überrollt. Großen Anteil am elften Sieg in den vergangenen 14 Spielen hatte David Pastrnak mit seinem 13. Karriere-Hattrick sowie einem Assist. Er hält nun als dritter Spieler bei zumindest 30 Saisontreffern.