Unsere Slalom-Asse jagen den Hattrick

Mit dem Triumph von Marco Odermatt war klar: Die Sieglos-Serie der ÖSV-Riesentorläufer wird verlängert. Seit 12. Jänner 2019 und dem Erfolg von Marcel Hirscher in Adelboden warten die rot-weiß-roten Herren auf einen Sieg. Die nächste Chance bietet sich in exakt drei Wochen in Garmisch - dann dauert das Warten bereits unglaubliche 1478 Tage. Anders die Situation im Slalom.