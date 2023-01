Herren-Slalom in Adelboden ab 10.30 Uhr LIVE

Am Samstag hat Lokalmatador Marco Odermatt den Riesentorlauf mit zweimaliger Laufbestzeit gewonnen. Manuel Feller tankte mit Platz 4 ohne viel Training Selbstvertrauen. Im Slalom passe die Form, nicht nur bei ihm, sondern bei der ganzen Mannschaft. Den Slalom am Chuenisbärgli entschied 2022 vollkommen überraschend Johannes Strolz für sich, nachdem er im Sommer zuvor aus den ÖSV-Kadern geflogen war. Der Sieg war aber nur der Vorbote für noch größere Erfolge in China, wo der Vorarlberger Olympia-Gold in der Alpinen Kombination und im Teambewerb sowie Silber im Slalom gewann.