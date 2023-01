LIVE ab 10.30 Uhr: Wer gewinnt den Adelboden-RTL?

Auch die Schweizer Ski-Weltcup-Traditionsorte ächzen unter den milden Temperaturen in diesem Winter. In Adelboden dürften die Technik-Rennen der Männer an diesem Wochenende dank Kunstschnee aber gesichert sein. Sportlicher Favorit am Chuenisbärgli ist Lokalmatador Marco Odermatt, der seinen Vorjahressieg wiederholen will. Henrik Kristoffersen hofft nach seinem ersten Sieg auf mehr und möchte auch im Riesentorlauf mit Van-Deer-Equipment triumphieren. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie ab 10.30 Uhr nichts!