Große Burger-Aktion auf der Grazer Frühjahrsmesse

Am heutigen Samstag ist „Krone“-Tag auf der Grazer Frühjahrsmesse – und der hat es in sich. So lockt der Street-Food-Park ohnehin mit Köstlichkeiten aus aller Welt, BonusCard-Besitzer sind jedoch klar im Vorteil. Die ersten 100 Abonnenten können sich am „Krone“-Stand (Halle A, Foyer West) einen Gutschein für einen kostenlosen Burger abholen. Die „Krone“-BonusCard sollte man unbedingt dabei haben.