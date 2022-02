Grazer Öffi-Offensive nimmt jetzt Fahrt auf

Südwest-Linie

Noch in der Planungsphase befindet sich die Linie 8. Mit dieser Tram soll man in Zukunft vom Jakomini über den Griesplatz und Reininghaus bis nach Straßgang an die Stadtgrenze kommen. Für die für Verkehr zuständige Vizebürgermeisterin Schwentner hat diese Linie Priorität: „Die Anbindung des Griesplatzes und die Südwest-Linie stehen an oberster Stelle.“