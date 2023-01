Austria statt Sturm: Vastic-Transfer bei Legenden

Der spielt auch heute beim Legendenturnier in Perchtoldsdorf, das nach Corona-Pause ein Comeback in der Siegfried-Ludwig-Halle (heute ab 14 Uhrim Livestream auf Sky Sport Austria) feiert, mit. Neben Rapid, Austria, Vienna, Sportklub und einer Wiener-Liga-Auswahl tritt ein Team West (Spieler von Wacker Innsbruck und Austria Salzburg) und ein Team Steiermark (Sturm und GAK kombiniert) an.