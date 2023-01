ÖSV-Adler bereiten Trainer Freude & Kopfzerbrechen

Widhölzl kann derzeit auf das in der Breite beste Team im Weltcup zurückgreifen. Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen landeten etwa fünf ÖSV-Adler in den Top 12, der vom Windpech verfolgte Kraft war 18. geworden. „Es macht Spaß und zeigt, dass das ganze System gut arbeitet“, betonte der Tiroler. Auch in den Stützpunkten werde „sehr gut“ gearbeitet, die Türen würden für alle offen stehen, die gut springen. Der absolute Sieg-Springer fehlt den ÖSV-Adlern derzeit allerdings noch, zu dominant ist das Trio um Halvor Egner Granerud (Norwegen), Dawid Kubacki (Polen) und Anze Lanisek (Slowenien). Für Widhölzl aber kein Grund zur Sorge: „Die WM ist noch weiter weg.“