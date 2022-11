ÖSV-Adler Huber erfolgreich am Knie operiert

ÖSV-Skispringer Daniel Huber wurde am Montag in der Privatklinik Hochrum in Tirol von Christian Hoser erfolgreich am Knie operiert. Am Sonntag zuvor hatte der Team-Olympiasieger von Peking die verfrühte Heimreise vom Weltcup-Auftakt in Wisla (POL) antreten müssen. Eine Knorpelabsplitterung im rechten Knie machte dies erforderlich.