Lässt EM aus: „2022 war mental sehr schwierig“

WM-Medaille als Ziel

Stattdessen geht sie den Winter ruhiger an. „Ich trainiere viel Ausdauer, wenig Wettkampfspezifisches, damit sich der Körper auskurieren kann - und Hallen-Medaillen hab ich eh schon“, spricht Dadic die Silbernen bei der WM 2018 und der EM 2017 an. Was der Outdoor-Bronzenen von 2016 noch fehlt: WM-Edelmetall draußen! „Eine Medaille heuer in Budapest ist das Ziel“, macht Ivona, für die punkto Qualifikation der Klassiker in Götzis Ende Mai wichtig ist, keinen Hehl aus ihren Ambitionen. Wenngleich das Gesundbleiben der größte Wunsch ist: „Ich will 2023 leistungsmäßig an 2019 anschließen. Zumindest bin ich heuer mal fit ins Jahr gestartet.“