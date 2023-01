McCarthy immer noch nicht Vorsitzender

„Neues Niveau der Verzweiflung“

Der Sender CNN sprach gar von einem neuen Niveau an „Verzweiflung“. McCarthy war am Dienstag und Mittwoch in sechs Wahlgängen durchgefallen. Am Donnerstag stimmte eine Person gar für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, dem aber keine Chancen eingeräumt werden. Grundsätzlich können auch Personen gewählt werden, die gar nicht Mitglieder des US-Kongresses sind.