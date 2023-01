Als „Speaker“ verhindert: Es lag nicht an McCarthy

In Österreich hätte es Neuwahlen gegeben

Die US-Demokratie und der Parlamentarismus nahmen durch Rechtspopulisten erneut schweren Schaden. Ohne „Speaker“ kann das Repräsentantenhaus nämlich nicht tagen, somit fällt eine Kammer des Parlaments aus. Keine Gesetze können beschlossen werden, keine Abgeordneten angelobt werden. Es herrscht ein Vakuum. In Österreich würde es in so einem Fall Neuwahlen geben.