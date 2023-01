Republikaner McCarthy scheiterte bei Abstimmung

Zugleich ist es das erste Mal seit hundert Jahren, dass eine Fraktion ihrem Kandidaten die Zustimmung verweigert. Da die Republikanerinnen und Republikaner nur eine knappe Mehrheit in der Kammer haben, kam McCarthy so nicht auf die nötige Zahl an Stimmen. Konkret stimmten 19 Republikanerinnen und Republikaner nicht für den 57-jährigen Kandidaten. Ihre Stimmen gingen allesamt an den republikanischen Abgeordneten Jim Jordan, der als Getreuer des ehemaligen Präsidenten Donald Trump gilt. Jordan hatte zuvor McCarthy nominiert und seinen Parteikolleginnen sowie Parteikollegen ins Gewissen geredet.