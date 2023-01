Oberwart schloss mit Sieg zu BSL-Leader Vienna auf

Die Burgenländer besiegten am Donnerstag den SKN St. Pölten mit 75:52 (28:25) und schlossen zumindest für einen Tag zu Tabellenführer BC Vienna auf. Der Titelverteidiger aus Wien kann am Freitag mit einem Erfolg in Eisenstadt beim Tabellenvorletzten Nord Dragonz wieder auf zwei Punkte davonziehen.