Wegen Siegesserie: Breit, breiter, Eisbullen-Brust

Zeller wollen vollen Bonus

Indes steht am Freitag (19.30) auch das letzte Spiel des Grunddurchgangs der Alps Hockey League für die EK Zeller Eisbären an. Zu Gast in der Halle ist Fassa. Da der direkte Einzug in die Play-offs bereits futsch ist, starten die Zeller fix in der Quali-Runde. Um die volle Ausbeute an Bonuspunkten zu bekommen, ist ein Sieg nötig.