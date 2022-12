„Dann muss man alles in Frage stellen“

Ein Nachtslalom bei Flutlicht in Zeiten des Energiesparens - nicht jeder kann das nachvollziehen. Für den Bürgermeister ist das eine schwierige Diskussion. „Es geht hier um ein paar Stunden, wo das Licht eingeschalten ist. Es ist ein Bewerb zur besten Sendezeit. Das ist eben auch ein Wirtschaftszweig, den man nicht so einfach abstechen kann“, betont Oberreiter. „Wenn so etwas nicht mehr möglich ist, muss man alles in Frage stellen.“