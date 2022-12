Chay Genoway: Wandeln auf den Spuren des Lieblings

Kaum ein Spieler war in der vergangenen Meistersaison für die Eisbullen so wichtig wie T. J. Brennan. Der US-Boy scorte 59-mal in 60 Spielen und war damit offensiv der viertbeste Spieler der Liga - als Verteidiger. Klar, dass die Salzburger deshalb auf den Verbleib des Publikumslieblings hofften. Doch Ajoie (Sz) zog in den letzten Stunden der Transferphase doch noch die Ausstiegsklausel, die nur für die Schweiz galt, und verpflichtete Brennan.