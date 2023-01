Batterien sind im Restabfall brandgefährlich

Batterien in Gläsern getrennt sammeln

Umso wichtiger ist die richtige Entsorgung. Batterien sollten zum Schutz von Personen und Umwelt getrennt gesammelt und keinesfalls im Restabfall entsorgt werden, mahnt der Gemeindeverband. Am besten nimmt man dazu zwei Gläser mit Schraubverschluss. In das eine kommen normale, in das andere Lithiumbatterien und -Akkus. In den Deckel sollte zudem ein Loch geschlagen werden, damit eventuell entstehende Gase entweichen können.