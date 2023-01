Bei 96% der Flüge Corona im Abwasser nachgewiesen

EU empfiehlt Abwassermonitoring

Zweimal in der Woche werden in Malaysia aus ausgewählten Flugzeugen Abwasserproben entnommen. Die Untersuchung im Labor dient als Frühwarnsystem: Die Konzentration des Virus in den Proben kann laut Gesundheits-Generaldirektor Abdullah Aufschluss darüber geben, wie stark Covid-19 in den Herkunftsorten verbreitet ist. Auch in der EU wird das Abwassermonitoring direkt am Flughafen empfohlen, in Österreich wird es laut Gesundheitsministerium seit Mittwoch umgesetzt. Eine Probe werde mittels Sequenzierungen auf neue Virusvarianten untersucht. Sorge vor einer Verschärfung der Corona-Situation in Österreich hat Gesundheitsminister Johannes Rauch aber nicht.